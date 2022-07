Allerta caldo anche in Francia, picco atteso per lunedì

(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - La morsa del caldo torna a stringere la Francia. Oltralpe, l'ondata di calore in corso dovrebbe raggiungere il picco lunedì, con punte attese tra i 40 e i 42 gradi centigradi in alcune regioni del sud-ovest del Paese, ha riferito oggi Météo-France. Sette dipartimenti restano in allerta arancione (cinque nel sud-ovest, con l'Ardèche e la Drome) e tre altri dipartimenti (Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Loire et Pyrénées-Orientales) sono statti posti in vigilanza gialla. Temperature in aumento anche a Parigi. "Lunedì dovrebbe essere il giorno più caldo"; precisa il responsabile di Météo-France, Matthieu Chevallier. Quel giorno, come del resto domenica, temperature "di oltre 40°C sono ipotizzabili" nelle regioni più colpite, come il sud-Ovest e la valle del Rodano. (ANSA).