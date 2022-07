Biden allo Yad Vashem, 'non dimenticare mai'

(ANSA) - TEL AVIV, 13 LUG - "E' un grande onore per me essere qui di nuovo. Non dobbiamo dimenticare che l'odio non è mai sconfitto ma si nasconde solo". Lo ha scritto il presidente Usa Joe Biden sul libro di onore di Yad Vashem al termine della sua visita. "Dobbiamo insegnare alle future generazioni che questo - ha aggiunto - può succedere di nuovo. Questo è quanto insegno ai miei figli e ai miei nipoti: non dimenticate mai". (ANSA).