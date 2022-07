I 5Stelle non voteranno la fiducia al Senato. Governo a rischio, Meloni: "Elezioni subito"

Le sorti del governo appaiono più incerte. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, all’assemblea dei parlamentari del Movimento ha detto: «Con le medesime lineari, coerenti motivazioni» di quanto fatto alla Camera, domani (giovedì 14 luglio) al Senato «non parteciperemo al voto».

«Se oggi oltre un milione di famiglie riesce ad affrontare l’indigenza, lo si deve al Reddito di cittadinanza, che qualcuno vuole smantellare e che come abbiamo chiarito al premier Draghi non permetteremo mai che venga smantellato», ha detto Conte all’assemblea, alzando la voce in questo passaggio del suo discorso.

«Oggi ho avuto un colloquio con il premier Draghi - aggiunge Conte -. Abbiamo parlato anche degli altri punti e devo registrare una disponibilità del presidente a venirci incontro su tutti i punti. Però è evidente che la fase che stiamo affrontando non può accontentarsi di impegni, occorrono concrete misure».

Intanto fonti della Lega hanno puntualizzato: «Se i 5Stelle escono dall’Aula, la maggioranza non c'è più: basta con litigi, minacce e ritardi, parola agli italiani».

Su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni dopo l’annuncio dei 5 stelle che non voteranno la fiducia al dl Aiuti, ha commentato: «Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento del costo delle materie prime, rischi sull'approvvigionamento energetico, crisi alimentare. E il governo "dei migliori" è immobile, alle prese con i giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!».