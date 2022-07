Fukushima: tribunale condanna Tepco a risarcimento record

(ANSA) - TOKYO, 13 LUG - Nuova sentenza legata al disastro nucleare di Fukushima. Un tribunale di Tokyo ha giudicato colpevole l'operatore Tokyo Electric Power (Tepco) per non essere stato in grado di prevenire la catastrofe del marzo 2011, ordinando un rimborso record di 13.000 miliardi di yen, l'equivalente di 94,6 miliardi di euro. La sentenza regola un contenzioso del 2012 contro i dirigenti del gruppo, a seguito del triplice incidente: il terremoto di magnitudo 9, lo tsunami che ne è seguito, e la propagazione delle radiazioni nelle aree circostanti. (ANSA).