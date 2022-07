Incendio distrugge capannone dismesso nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Undici squadre con circa trenta vigili del fuoco sono intervenute nella notte nel comune di Garbagnate Milanese per domare l'incendio di un capannone dismesso. Il fabbricato - spiegano i vigili del fuoco - era utilizzato come riparo dai senza fissa dimora, ma, allo stato, non sono state trovate persone. Le fiamme si sono sviluppate in un area di circa 2.000 metri quadrati e l'incendio ha coinvolto la pannellatura a parete dell'immobile e dei rifiuti. Le fiamme e il calore hanno determinato il cedimento di una parte della copertura. Sono ancora in corso, da parte di tre squadre, le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai, per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte all'interno. (ANSA).