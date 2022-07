Ue, ok a merci sanzionate verso Kaliningrad ma via treno

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - La Commissione Europea ha aggiornato le sue linee guida sulla gestione del traffico dei beni sanzionati tra la Russia e la sua exclave di Kaliningrad (che ha portato ad un aumento della tensione nelle ultime settimane dopo i blocchi imposti dalla Lituania, ndr). Il traffico dei beni sanzionati sarà consentito solo via ferrovia e non comprenderà la tecnologia a doppio uso (gli stati membri sono inviatati ad effettuare controlli). Resta lo stop al traffico via camion. (ANSA).