Vaccini: in Lombardia 7.183 quarte dosi, 42mila prenotazioni

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - In Lombardia oggi sono stati somministrati 9.481 vaccini, di cui 7.183 quarte dosi. Nel complesso le prenotazioni di quarta dose sono state 42.881, di cui 3.417 over 80. "La quarta dose protegge da decorsi gravi della malattia e riduce il rischio di ospedalizzazione - sottolinea la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti - i cittadini lombardi ne sono consapevoli e stanno aderendo in buon numero alla campagna vaccinale". Oltre alla vaccinazione, Moratti invita a "utilizzare le mascherine nei luoghi affollati" e a "non abbandonare le piccole precauzioni a cui ormai ci siamo abituati". (ANSA).