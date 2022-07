Kiev, 6 razzi russi a periferia Bashtanka a sud, grano in fiamme

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - I russi hanno sparato 6 razzi alla periferia di Bashtanka, un centro abitato nel sud dell'Ucraina nella regione di Mykolayiv. Lo riporta l'agenzia Unian citando il capo del Consiglio regionale di Mykolaiv, Hanna Zamazeyeva, secondo la quale i campi di grano sono in fiamme. "Ancora bombardamenti da parte degli occupanti, che hanno sparato in direzione di Kherson. Almeno 6 razzi" hanno colpito "la periferia della città di Bashtanka. Soccorritori e agricoltori stanno facendo il possibile per salvare il raccolto", ha detto. Secondo Zamazeyeva la Russia è "un Paese terrorista e il mondo intero deve riconoscerlo e documentarlo chiaramente. La Russia deve essere inserita nell'elenco degli stati sponsor del terrorismo". (ANSA).