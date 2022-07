Morta Ivana Trump, ex moglie Donald

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'eta' di 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente Usa in un messaggio sul suo social Truth Social. "Sono molto rattristato nell'informare tutti quelli che l'hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump e' morta nella sua casa a New York", ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. "Era una donna meravigliosa, bella e formidabile, che ha condotto una vita straordinaria e fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era cosi' orgogliosa di loro, come noi tutti di lei. Riposa in pace, Ivana!", prosegue. (ANSA).