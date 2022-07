Twitter down: dalle 14 disservizi in tutta Italia

Problemi al funzionamento di Twitter dalle 14:00 circa di oggi. «Al momento non è possibile recuperare i tweet, prova più tardi», è la scritta che appare se ci si collega alla piattaforma. Il sito downdetector.com mostra disservi diffusi in Italia: per il 54% degli utenti ci sono problemi ad accedere all’app, per il 32% sul sito, per il 14% nel caricamento. Al momento non è chiaro se sono estesi anche a livello più globale.