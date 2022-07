Zelensky, 14 ordini della Stella d'Oro agli eroi della patria

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato gli ordini della Stella d'Oro a 14 difensori ucraini e parenti di membri del servizio caduti in guerra, che hanno ricevuto il titolo di Eroe dell'Ucraina. "Dietro questi premi non ci sono solo delle imprese, ma ci sono anche le città tratte in salvo" come anche i "civili e i compagni che sono riusciti a diventare i migliori, e le famiglie che hanno allevato e sostenuto i nostri difensori. E l'inevitabile sconfitta del nemico. Onore e gratitudine agli eroi!", ha detto Zelensky. Lo riporta Ukrinform. (ANSA).