Siccità: fontana a secco a Jesi, assessore adotta pesci rossi

(ANSA) - JESI, 15 LUG - A seguito dell'ordinanza con cui il sindaco di Jesi (Ancona) sta cercando di contenere il consumo di acqua, una decina di pesci rossi che vivono nella fontana dei giardini pubblici sono stati 'adottati' dall'assessore all'Ambiente e al Benessere animale, Alessandro Tesei, e messi nel laghetto del giardino di casa sua, nello storico Palazzo Pianetti dove ha sede la Pinacoteca comunale con i quadri di Lorenzo Lotto. I pesciolini - tra le presenze più amate dai bambini che giocano nel parco cittadino - rischiavano di morire senza il necessario ricambio di acqua della fontana. Nonostante le pulizie regolari del gestore del bar del parco, lo scarso ossigeno li avrebbe condannati. Come riferito dal locale sito di informazione qdmnotizie, questa mattina Tesei e i tecnici del Comune si sono recati ai giardini per constatare la situazione e, vista l'impossibilità di sistemarli altrove, l'assessore ha deciso che li adotterà facendoli portare nel laghetto del giardino dell'abitazione di famiglia. Quando la fontana del parco pubblico sarà rimessa in funzione, i pesci rossi potranno essere riportati a 'casa' loro. (ANSA).