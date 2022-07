Ue, l'oro russo nel prossimo pacchetto di sanzioni

(ANSA) - PRAGA, 15 LUG - L'Unione Europea prenderà di mira le esportazioni di oro russo nel suo prossimo pacchetto di sanzioni e cercherà di "chiudere le vie d'uscita" per coloro che eludono le sanzioni precedenti: lo ha detto oggi a Praga il vice presidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic. "L'Ue esaminerà i modi per applicare un regime di sanzioni sull'oro, che è un bene importante per le esportazioni dalla Russia", ha detto Sefcovic. (ANSA).