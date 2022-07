Card.Bassetti,auguro a don Maffeis di donare tutto se stesso

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - "Questa Chiesa ha bisogno di un pastore con il profumo delle pecore e mi auguro che tale sia don Ivan Maffeis. Al nuovo pastore di questa Chiesa, che per quasi tre anni è stato mio prezioso collaboratore alla Cei, auguro di poter donare tutto se stesso come ha fatto nei delicati impegni pastorali che è stato chiamato a svolgere": sono le parole che il cardinale e arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, ex presidente della Cei, ha pronunciato dopo la nomina del parroco di Rovereto a nuovo arcivescovo della comunità diocesana perugino-pievese. Il cardinale Bassetti, presente alla cerimonia di annuncio questa mattina nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia, ha anche ringraziato l'amministratore diocesano Mons. Marco Salvi: "Esprimo la mia gratitudine per i suoi quasi tre anni di ministero episcopale che ha speso per noi con generosità ed intelligenza". (ANSA).