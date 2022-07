Kiev, sale a 24 bilancio vittime attacco russo a Vinnytsia

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - E' aumentato a 24 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di giovedì scorso contro la città di Vinnytsia, nell'Ucraina centrale: lo ho reso noto il capo dell'amministrazione statale regionale, Sergey Borzov, secondo quanto riporta Unian. L'alto funzionario ha precisato che una donna è morta in ospedale in seguito alle ustioni riportate sull'85% del corpo. Intanto, 68 persone sono ancora in ospedale, inclusi quattro bambini, e si cercano ancora quattro dispersi. (ANSA).