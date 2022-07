Usa: Trump rimanda comizio Arizona per 'rispetto' di Ivana

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Donald Trump posticipa il comizio in programma oggi in Arizona "per amore e rispetto" di Ivana Trump, la sua ex moglie. L'appuntamento è rimandato al 22 luglio. Ivana Trump è morta il 14 luglio scorso in seguito alle ferite riportate nella caduta accidentale dalle scale del suo suo appartamento a New York. (ANSA).