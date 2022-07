Auto investe tre ragazzi in bici, morto un 16enne nel Mantovano

Un sedicenne di origini indiane è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva in bicicletta, insieme ad altri due coetanei, una strada arginale a San Benedetto Po, nel Mantovano. L’incidente è accaduto poco prima della mezzanotte. I tre ragazzi stavano tornando a casa lungo una strada priva di illuminazione quando ad un tratto è piombata da dietro un’auto con a bordo due persone. S.K., che era l’ultimo della fila dei ragazzi in bici, è stato investito e scaraventato nella scarpata a diversi metri di distanza. Il ragazzo, residente a San Benedetto Po, è morto mentre gli amici hanno riportato solo escoriazioni per la caduta.