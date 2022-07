Kiev, finora ritrovati 1.346 corpi di civili in regione capitale

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Sono complessivamente "1.346 i corpi dei civili ucraini uccisi dai russi che sono stati ritrovati finora nella regione di Kiev". Lo ha detto il capo della polizia della capitale ucraina, Andrii Nebytov. Lo riporta Ukrinform. La maggior parte sono stati uccisi con armi da fuoco. "Purtroppo questo non è il bilancio finale - ha aggiunto - perché ogni giorno troviamo sempre più corpi di persone sepolte, proprio nelle aree in cui era di stanza l'esercito della Federazione Russa". Attualmente, nella sola regione di Kiev sono date per disperse circa 300 persone, ha osservato Nebytov. (ANSA).