L'ex campione di rugby a 13 Ricky Bibey trovato morto in albergo a Firenze, grave la compagna

Tragedia nel cuore di Firenze: l'ex giocatore di rugby a 13, Ricky Bibey, è stato trovato morto in un hotel. La compagna è in gravi condizioni. Alla base, secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbe un gioco erotico finito in modo drammatico. 40 anni, ex professionista con alle spalle una carriera di livello, era arrivato venerdì sera nel capoluogo toscano. Stando alle prime informazioni, la fidanzata di Bibey è stata vista uscire mezza nuda dalla camera dove i due erano arrivati da Manchester venerdì. La donna era imbrattata di sangue e, urlando, avrebbe chiesto aiuto ai vicini di camera e a un’addetta alle pulizie. La compagna, soccorsa per una emorragia, e ricoverata all'ospedale di Careggi in gravi condizioni.