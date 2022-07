Sciopero aereo: una quarantina di voli cancellati a Bari

(ANSA) - BARI, 17 LUG - Sono già 37, tra arrivi e partenze, i voli cancellati all'aeroporto di Bari causa dello sciopero del personale delle compagnie low cost e del personale Enav. Secondo quanto riporta il sito di Aeroporti di Puglia, altri 26 voli, sempre tra arrivi e partenze, sono stati cancellati a Brindisi. Lo sciopero è stato indetto dalle 14.00 alle 18.00, ma gli effetti negativi sul trasporto aereo si stanno verificando in una fascia orari più ampia, cominciata prima delle 12 e che arriva fino alle 19.00 . I voli interessati sono sia nazionali, sia internazionali, e le compagnie coinvolte sono non solo solo le low cost ma, in misura minore, anche Ita Airways e British airways. (ANSA).