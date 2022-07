Shoah: Macron, 'raddoppiare vigilanza contro antisemitismo'

(ANSA) - PITHIVIERS, 17 LUG - Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato "le forze repubblicane" a "raddoppiare la loro vigilanza" di fronte a un antisemitismo "ancora più tossico" e "dilagante" rispetto a 20 anni fa, in un discorso a Pithiviers, nella Valle della Loira, per commemorare l'80esimo anniversario della Rafle du Vel d'Hiv, il rastrellamento degli ebrei al Velodromo d'Inverno durante la Seconda Guerra Mondiale. D'ora in poi, l'antisemitismo "può assumere altri volti, altre caricature", ha stimato Macron. "Ma l'odioso antisemitismo c'è, si annida, ed è ancora vivo, persiste e ritorna", ha proseguito, evocando a sua volta la "barbarie terroristica", gli "assassini e i crimini", o la "compiacenza di alcune forze politiche". (ANSA).