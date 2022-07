Sudan: regime blinda Khartoum in vista protesta pro-democrazia

(ANSA) - KHARTOUM, 17 LUG - Il regime militare golpista al potere dal 2019 in Sudan sta schierando soldati e agenti di polizia armati in gran numero nelle strade per fronteggiare la prevista (ma non autorizzata) grande manifestazione pro-democrazia di oggi nella capitale Khartoum contro il capo della giunta, gen. Abdel Fattah al-Burhan, come avviene spesso nei fine settimana. Posti di blocco sono stati allestiti ovunque e i ponti che attraversano il Nilo e collegano il centro di Khartoum con le periferie sono stati bloccati, riferiscono fonti giornalistiche. (ANSA).