Ucraina: protesta davanti a ambasciata russa a Varsavia

(ANSA-AFP) - VARSAVIA, 17 LUG - Circa duemila manifestanti si sono radunati davanti all'ambasciata russa a Varsavia per protestare contro l'invasione dell'Ucraina, esibendo un grande striscione con la scritta "Terrorussia", per chiedere che la Russia venga considerata come "Stato terrorista". I manifestanti sventolano anche molte bandiere giallo-blu ucraine. L'ambasciata russa della capitale polacca sorge a due passi dall'ufficio del premier e dal ministero della difesa. E' protetto da barriere altissime e da un ingente schieramento di polizia. (ANSA-AFP).