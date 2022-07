Uomo ucciso a coltellate vicino Roma, indaga la polizia

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Un uomo di 25 anni è stato ucciso questa notte ad Anzio nel corso di una lite. Il fatto è avvenuto nella zona dei locali, in via Mallozzi. Il giovane è stato accoltellato. Sul posto agenti del commissariato di Anzio che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. (ANSA).