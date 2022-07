Apocalisse caldo in Europa: allarme incendi in Europa - le foto choc

Oltre un migliaio di animali verranno evacuati nelle prossime ore dallo zoo del Bassin d’Arcachon, a la Teste-de-Buch, nel dipartimento di Gironda, nel sud-ovest della Francia, una zona particolarmente colpita dagli incendi di queste ore. Lo ha annunciato dall’Association francaise des parcs zoologiques (AFdPZ)."In seguito alle raccomandazioni delle autorità, faremo il massimo per evacuare tutti gli animali dallo zoo del Bassin d’Arcachon.

Le operazioni per il trasporto sono cominciate», ha dichiarato la direttrice dell’Associazione francese dei parchi zoologici, Cècile Erny, citata dalla France Presse. A causa della fitta coltre di fumo sprigionatasi dagli incendi, 8.000 persone sono già state evacuate dalla zona. Su Twitter, il ministro dell’Interno, Gèrald Darmanin, annuncia la realizzazione di una struttura parafuoco di cinque chilometri di lunghezza e di 40 metri di larghezza per fermare le fiamme nel territorio di Landiras. Questo pomeriggio, Mètèo France ha piazzato 69 dipartimenti francesi in vigilanza arancione caldo, come anche l’Andorre, mentre 15 altri dipartimenti del fronte Atlantico restano in vigilanza rossa. Caldo soffocante anche a Parigi.

I due giganteschi incendi che da sette giorni devastano la Gironda hanno bruciato 14.000 ettari di vegetazione, raggiungendo anche la costa atlantica, secondo l’ultimo rapporto delle autorità di lunedì, all’alba di «uno dei giorni più difficili» a causa del caldo record previsto. «La serata è stata difficile, ma nel complesso abbiamo retto» ha dichiarato alla stampa il tenente colonnello Arnaud Mendousse del servizio dipartimentale antincendio e di soccorso della Gironda.

Circa 4.200 ettari sono andati in fumo a La Teste-de Buch, vicino al bacino di Arcachon, su un perimetro di 9 km per 8 km. In questo settore, la situazione è rapidamente peggiorata quando l'incendio ha attraversato la strada dipartimentale 218 lungo la costa, domenica sera.

Sui social network, gli internauti hanno pubblicato foto e video, ripresi dal mare, di questa enorme fiammata alta diverse decine di metri, che divora le spiagge della Laguna e della Salie, a pochi chilometri a sud della Dune du Pilat. Da lunedì mattina, «la navigazione è vietata anche nella parte occidentale del lago di Cazaux-Sanguinet», spiega la prefettura. Nel secondo incendio a Landiras, nell’entroterra, le fiamme hanno bruciato 9.800 ettari, ovvero un perimetro di 14 per 9 km, hanno aggiunto i vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti o distruzione di edifici. Non ci sono state nuove evacuazioni, ha dichiarato l’SDIS 33, che ha dovuto gestire anche «400 interventi nel dipartimento», tra cui «più di 20 incendi di vegetazione».

Incendi boschivi stanno ancora imperversando in diverse regioni della Spagna, con i vigili del fuoco impegnati su diversi fronti in parallelo, come riporta l'agenzia di stampa Efe. I territori più colpiti sono l'Estremadura, la Castiglia-Leon, la Galizia e la Catalogna. Negli ultimi giorni sono bruciati più di 25.000 ettari di terreno, mentre decine di persone sono state evacuate dalle loro case a causa della vicinanza delle fiamme ai nuclei abitati. Nelle ultime ore, nuove evacuazioni hanno interessato la località di Pont de Vilomara (Barcellona, Catalogna) e quella di Losacio (Zamora, Castiglia-Leon).

A causa di quest’ultimo incendio, ieri è morto un pompiere di 62 anni. «Le mie condoglianze e il mio affetto alla famiglia e ai suoi colleghi», ha scritto su Twitter, in un messaggio di cordoglio, il premier sopagnolo, Pedro Sanchez, che oggi è atteso insieme al re Felipe VI in alcune delle zone più colpite dai roghi in Estremadura.

E’ caldo record anche in Belgio, dove a Uccle la temperatura ha toccato i 33,7 gradi: mai, nella municipalità dell’area meridionale di Bruxelles, la colonnina di mercurio aveva toccato questa soglia. E, secondo le previsioni, domani le temperature potranno sfondare altri record in diverse zone del Paese, arrivando a sfiorare i 40 gradi.

Nelle Fiandre è già scattato l’allarme per possibili incendi. Nella regione fiamminga, infatti, è codice arancione per tutte le foreste e le aree naturali: in caso di incendio, i vigili del fuoco sono chiamati quindi ad intensificare i loro sforzi di risposta, mobilitando più uomini e impiegando maggiori attrezzature.

Brucia, dalle prime ore del pomeriggio, un’area boschiva ai piedi del Monte Amiata, in località Pian di Bugnano, comune di Seggiano (Gr). Fin dalla prima segnalazione, la Sala operativa provinciale, viste le condizioni meteo favorevoli alla propagazione del fuoco, ha immediatamente attivato squadre di operai forestali e volontariato antincendio e due elicotteri. Le fiamme, spinte da un vento moderato, si sono allargate lungo il crinale di una collina e per cercare di chiudere velocemente l'evento, il direttore delle operazioni ha richiesto il supporto di un terzo elicottero intorno alle ore 16. La situazione è in miglioramento e a breve cominceranno le operazioni di bonifica, che proseguiranno per tutta la notte. Per i prossimi giorni non si prevedono piogge e le alte temperature previste, abbinate a un basso valore di umidità, aumenteranno sensibilmente il rischio incendio. Si raccomanda quindi la massima attenzione, anche nello svolgimento delle operazioni agricole e specialmente nelle ore più calde, e si ricorda che in questo periodo sono tassativamente vietati gli abbruciamenti.

Un incendio è divampato nella zona di Malagrotta a Roma, già interessata nel giugno scorso da un rogo che ha distrutto parte dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Oggi ad andare a fuoco alcune sterpaglie: le fiamme hanno lambito l’impianto Ama di Castel Malnome e l’area di stoccaggio Jet A1 del carburante per aerei. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e personale della protezione civile.

Dalle 13 le fiamme sono tornate a far tremare la spiaggia di Bibione. Il fuoco sta infatti avanzando nella pineta del Faro, dopo che stamattina la situazione sembrava sotto controllo. A bruciare sarebbe un’area della pineta nella stessa zona dell’incendio scoppiato venerdì e che ha distrutto 10 ettari di pineta. Sul posto sono tornati i Vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Latisana mentre dall’alto stanno operando due elicotteri. Proprio oggi erano iniziati i lavori di ripristino del pontile. Il sindaco Flavio Maurutto aveva rassicurato i turisti che sono in partenza per Bibione. Sono in tanti a chiamare per capire se possono partire con serenità e anche per esprimere solidarietà. La zona interessata dall’incendio è comunque lontana da hotel, appartamenti e campeggi, per cui nessuna struttura, nè la spiaggia, è stata coinvolta.

Un incendio è scoppiato questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nell’area dell’ex parco divertimenti Miragica, nella zona industriale di Molfetta (Bari). Le fiamme hanno avvolto l’intera zona con una densa colonna di fumo nero, che ha invaso quel tratto della strada statale 16 ed visibile anche dalla città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ancora al lavoro per spegnere il rogo, e la Polizia locale di Molfetta. I rilievi dovranno accertare la natura dell’incendio, se doloso, e capire da dove sia partito, se dalle sterpaglie all’esterno o all’interno del parco, chiuso da novembre 2018 e nel quale ci sono ancora, abbandonate da anni, le strutture in legno e ferro delle vecchie attrazioni.