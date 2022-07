Cinque incendi in Versilia, colpita anche la pineta di Viareggio

(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - Pomeriggio di incendi in Versilia dove si sono sviluppati cinque roghi: il primo in località la Morina che è arrivato fino sul canale Burlamacca a Viareggio (Lucca) e al confine con Massarosa. Altri due roghi nella pineta di Levante di Viareggio e un altro a Camaiore, nella zona Monte Magno. Da poco è scoppiato un grosso incendio verso Bozzano, sempre nel comune di Massarosa, in località Lolia. Su tutti i roghi hanno operato, e sono tuttora al lavoro, volontari dell'antincendio boschivo Croce verde di Viareggio con i vigili del fuoco. (ANSA).