Esperti, nel sud della Francia 'un'apocalisse di caldo'

(ANSA) - PARIGI, 18 LUG - La Francia occidentale sta affrontando una "apocalisse di caldo". E' la stima degli esperti, secondo cui le temperature dovrebbero raggiungere livelli record in 15 regioni del sud-ovest, già alle prese con violenti incendi. Oggi in Francia potrebbe essere uno dei giorni più caldi mai registrati: le temperature massime saranno ovunque sopra i 30°, e tra i 38° ei 40° in gran parte del Paese. Il Météo France Institute prevede che "in alcune zone del sud-ovest ci sarà un'apocalisse di caldo" che potrebbe raggiungere i 44° in alcune zone, a cui seguirà una "notte cocente". (ANSA).