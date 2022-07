Gas: Von der Leyen, 'Russia inaffidabile già prima guerra'

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - "Già prima della brutale invasione all'Ucraina Le forniture di gas russo all'Europa non erano più affidabili. L'Ue ha quindi deciso di diversificare le forniture dalla Russia e di rivolgersi a fornitori più affidabili. Sono lieta di annoverare l'Azerbaigian tra questi. Siete davvero un partner energetico fondamentale per noi non solo per la nostra sicurezza di approvvigionamento ma anche per i nostri sforzi di diventare neutrali dal punto di vista climatico". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa da Baku. (ANSA).