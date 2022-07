In Inghilterra e ovest Francia arriva l'ondata rovente, 40 gradi

L'ovest della Francia e l'Inghilterra del centro e del sud, Londra compresa, da oggi vengono progressivamente investite da un'ondata di caldo rovente, che porterà temperature di oltre 40 gradi, che per il regno Unito costituiscono un record assoluto.

In Francia 15 dipartimenti sono in stato di allerta e il caldo dovrebbe essere più intenso nelle regioni dell'Aquitania, dove si prevedono 42 gradi almeno o più, e in Bretagna. Oltre la Manica le autorità da giorni stanno diramando avvisi alla popolazione a restare a casa, avvisando che il caldo estremo può uccidere, e anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha chiesto ieri alla popolazione della capitale di non prendere mezzi pubblici se non in casi di necessità.