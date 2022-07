Incendio in un palazzo, 16 intossicati nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 18 LUG - Almeno sedici persone sono rimaste intossicate e portate all'ospedale, altre cinquanta evacuate e sfollate: dovranno trascorrere la notte altrove. Queste le conseguenze dell'incendio divampato in serata all'interno di un palazzo a Novi, in provincia di Modena. Le fiamme sarebbero partite da un appartamento della palazzina, per ragioni che sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto ambulanze del 118, elisoccorso, carabinieri e la protezione civile. Delle sedici persone portate all'ospedale nessuna verserebbe in condizioni preoccupanti. (ANSA).