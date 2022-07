Spagna: inaugurata una nuova linea ferroviaria tra polemiche

(ANSA) - MADRID, 18 LUG - Il re di Spagna Felipe VI e il premier Pedro Sánchez hanno inaugurato oggi una nuova linea ferroviaria "ad alta velocità" nell'ovest del Paese: il tratto collega le città di Badajoz, Mérida, Cáceres e Plasencia, nella regione dell'Estremadura. L'evento, riporta la stampa locale, si è tuttavia tenuto tra le polemiche di parte della cittadinanza locale, che da anni rivendica la necessità di connessioni ferroviarie moderne nella regione e considera insufficiente. La nuova linea è costata allo Stato circa 1,5 miliardi di euro e permetterà di accorciare il tempo di percorrenza Badajoz-Madrid di circa 50 minuti, secondo comunicati ufficiali. Tuttavia, per il momento non si tratta di una linea completa ad alta velocità, spiega l'agenzia Efe: in alcuni punti, i treni non potranno superare i 100 chilometri all'ora. "Oggi facciamo il primo passo di un percorso che non si può fermare. Garantiremo che il treno ad alta velocità attraverserà la regione nel più breve tempo possibile, collegandola dignitosamente al resto della Spagna", ha affermato il premier. (ANSA).