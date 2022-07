Caldo: in Gb nuovo record a 40,3 gradi, giornata da incubo

(ANSA) - LONDRA, 19 LUG - Nella giornata più calda per il Regno Unito è stata registrata un'altra temperatura record: 40,3 gradi a Coningsby, nel Lincolnshire, Inghilterra orientale. Lo ha comunicato il Met Office, secondo cui in circa trenta punti di rilevazione dell'Inghilterra sono stati raggiunti picchi mai visti in precedenza. L'ondata di caldo storica ha colpito la popolazione britannica: centinaia di chiamate alle ambulanze per malori dovuti alle alte temperature, oltre agli incendi divampati nel Paese, in particolare a Londra, che i vigili del fuoco stanno cercando di contenere, e ai tanti treni cancellati per il rischio di deformazione dei binari. Questa situazione straordinaria potrebbe diventare sempre più la normalità secondo il professor Stephen Belcher, uno dei responsabili del Met Office: in Gran Bretagna ci potrebbero essere temperature estreme ogni tre anni se non si riducono le emissioni responsabili del surriscaldamento climatico. (ANSA).