Ex procuratrice ucraina rimossa, 'orgogliosa del lavoro fatto'

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Iryna Venediktova, rimossa dalla carica di procuratore Generale ucraino, ha invocato l'unità politica nel suo discorso di addio oggi al parlamento ucraino che ha dato l'ok al suo licenziamento deciso nei giorni scorsi dal presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta la Cnn. "Il presidente aveva il diritto di prendere una decisione del genere. Pertanto, credo che oggi un soldato in trincea non dovrebbe pensare al potere e a ciò che sta accadendo al potere - ha affermato Venediktova rivolgendosi ai deputati -. Dobbiamo essere uniti come mai prima d'ora". L'ex procuratore ha affermato di essere "orgogliosa" di quanto aveva fatto durante la sua carriera e ha invitato il suo successore a proseguire nel lavoro, indagando e perseguendo i crimini di guerra commessi dalla Russia. "Abbiamo delle squadre mobili che lavorano sul campo, composte da vari esperti, e abbiamo una metodologia collaudata", ha affermato, invitando ad andare avanti in "questa direzione". (ANSA).