Rogo sterpaglie ad Allerona, treni sospesi sulla Roma-Firenze. Friuli, incendio sul Carso: chiusi 30 chilometri di autostrada sulla A4, stop alle ferrovie. Fiamme in Versilia: evacuate 50 persone

Traffico ferroviario interrotto sulla linea direttissima Roma-Firenze e su quella lenta in seguito a un vasto incendio di sterpaglie e bosco ad Allerona scalo, nell’orvietano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto ed un’altra da Terni. E’ stato attivato anche l’intervento con mezzi aerei. A causa delle fiamme e del denso fumo che sta interessando la ferrovia il traffico dei treni sulla direttissima è stato sospeso. Sul posto si sta portando anche la squadra AIB regionale da Spoleto ed un’altra da Terni.

Autovie Venete, con Anas, Polstrada e Vigili del fuoco, per far fronte all’incendio sul Carso e garantire l’incolumità dei viaggiatori ha disposto la chiusura del tratto autostradale Sistiana-Redipuglia in direzione Venezia. Ne dà notizia la concessionaria autostradale. Si tratta di circa 30 chilometri di percorrenza tra A4 e raccordo.

Verso Trieste, rimane chiuso il tratto tra Redipuglia e la barriera del Lisert con uscita consigliata Villesse, per un tratto di circa 15 chilometri. Il traffico pesante diretto al Porto di Trieste viene dirottato verso la Slovenia, essendo non percorribili anche la Statale 14 e la strada del Vallone. I Vigili del fuoco stanno difendendo dalle fiamme dell’incendio sul Carso alcune abitazioni di Medeazza, una frazione di Duino-Aurisina (Trieste). Da quanto apprende l’ANSA, i pompieri hanno predisposto una linea di difesa appena fuori dal centro abitato, supportati da alcuni volontari. Per domare le fiamme, su un fronte di circa 10 km, sono impegnati equipaggi provenienti dall’intero Friuli Venezia Giulia. Il distaccamento della stazione turistica di Grado è stato temporaneamente chiuso e tutto il personale dirottato sul fronte del rogo, che conta almeno 4 focolai. Dall’alto operano gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Protezione civile Fvg e i Canadair. I collegamenti stradali e ferroviari restano sospesi. Il traffico ferroviario è ancora sospeso lungo la linea Venezia-Trieste tra Monfalcone e Duino Aurisina per l’intervento dei Vigili del fuoco a causa dell’incendio sul Carso. Ne dà notizia Trenitalia.

Il treno IC 594 Trieste Centrale (13.27) - Roma Termini (21:35) è previsto in partenza alle 17:30, con 4 ore di ritardo rispetto all’orario preventivato.

Il treno FR 9707 Milano Centrale (7:45) - Trieste Centrale (12:05) oggi ha terminato la corsa a Cervignano (Udine) alle 11.24. I passeggeri sono stati invitati a utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni regionali potranno continuare a subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina e con un treno Regionale straordinario tra Bivio d’Aurisina e Trieste Centrale. L’incendio sta interessando anche le sedi stradale e autostradale - ribadisce Trenitalia - rendendo difficoltoso l’attivazione del servizio sostitutivo con bus. Dopo la barriera del Lisert, sull'A4, nell’ultima ora sono state evacuate precauzionalmente anche alcune abitazioni di Sablici, frazione del comune di Doberdò del Lago (Gorizia) a causa dell’incendio divampato stamani sul Carso. Le fiamme si stavano avvicinando alle case e si è optato per il trasferimento di alcune famiglie.

Monitorato costantemente anche l’elettrodotto - in alcuni tratti è stato disattivato anche per favorire i soccorsi - e il metanodotto che si trovano nell’area attigua al rogo: da quanto si apprende, per ora non ci sarebbero rischi. E’ in corso un vertice tra il Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, e il vicepresidente Fvg, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, per fare il punto sui soccorsi e sull'accoglienza a eventuali sfollati.

Alle operazioni di spegnimento stanno partecipando in forze anche Vigili del fuoco e volontari sloveni. L’incendio divampato sul Carso ha coinvolto anche la rete di trasmissione nazionale, che ha subito un blocco. Poco dopo le 17 un blackout generale si è verificato a Trieste, Muggia e comuni limitrofi e si è protratto per alcuni minuti.

In poco tempo, rende noto AcegasApsAmga, sono però state contro-alimentate le utenze e la corrente elettrica sta ripartendo gradualmente in tutta l’area.

Sono salite a circa 50 le persone sfollate dalle loro abitazioni a causa dell’incendio in corso da questa notte nei boschi sulle colline di Massarosa (Lucca), dove almeno tre edifici sono stati attaccati dalle fiamme. L’incendio, secondo quanto appreso, è ancora molto attivo a causa del forte vento che cambiando direzione ha più volte spostato il fronte delle fiamme.

Sul posto è presente dalla notte il sindaco di Massarosa Simona Barsotti insieme alla Giunta per monitorare costantemente la situazione. I vigili del fuoco spiegano che «alcune famiglie che erano state evacuate stanno rientrando nelle abitazioni dove la vegetazione è stata distrutta dall’incendio e quindi sono in sicurezza, altre invece sono in corso di attuazione a causa dell’avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale. La bretella autostradale che collega l’autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio è chiusa alla circolazione. Importante e delicato il lavoro svolto dai 4 Canadair e dai 4 elicotteri, 60 sono le unità dei vigili del fuoco a lavoro, richiesta altre unità che arriveranno da fuori regione».