Missione a Madrid del capo della Guardia di Finanza Zafarana

(ANSA) - MADRID, 19 LUG - Missione a Madrid, ieri e oggi, per il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza. Zafarana, si legge in una nota, ha dapprima fatto visita all'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, con il quale sono state approfondite "le attività di cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa della legalità, che stanno dando risultati molto proficui, e le potenzialità di ulteriore approfondimento". Successivamente, il numero uno della Guardia di Finanza è stato decorato dalla direttrice generale della Guardia Civil María Gámez con la "Gran Croce dell'Ordine al Merito della Guardia Civil". L'onorificenza, aggiunge il comunicato, "testimonia l'alto riconoscimento delle Autorità spagnole per il costante impegno profuso dal Generale Zafarana nel rafforzamento della collaborazione tra Guardia di Finanza e Guardia Civil". Questo corpo di gendarmeria svolge in Spagna, tra altre cose, anche le funzioni che in Italia sono affidate alla Guardia di FInanza. (ANSA).