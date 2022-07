Quattro sindacalisti Si Cobas arrestati a Piacenza. Usb proclama sciopero della logistica

Quattro appartenenti al sindacato autonomo Si Cobas sono stati arrestati all'alba di oggi a Piacenza dalla polizia. A confermare la notizia è lo stesso sindacato.

Agli arresti domiciliari sarebbero finiti il coordinatore nazionale del Si Cobas Aldo Milani e tre dirigenti del sindacato piacentino: Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini e Bruno Scagnelli. Le accuse sono di associazione a delinquere per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio negli scioperi della logistica tra il 2014 e il 2021. Anche se al momento né la Procura né la questura hanno confermato l'operazione, è stata indetta una conferenza stampa con i magistrati alle 12. "Le accuse - riferisce sempre il sindacato - sono di associazione a delinquere per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio. Tale castello accusatorio sarebbe scaturito dagli scioperi condotti nei magazzini della logistica di Piacenza dal 2014 al 2021: secondo la procura tali scioperi sarebbero stati attuati con motivazioni pretestuose e con intenti 'estorsivi', al fine di ottenere per i lavoratori condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale".

«Da questa mattina all’alba è in corso un’operazione di polizia su input della Procura di Piacenza nei confronti di dirigenti sindacali dell’Usb e del Si Cobas della logistica. Con ben 350 pagine di ordinanza si costruisce un vero e proprio 'teorema giudiziariò sulla scorta di un elenco interminabile di 'fatti criminosi" quali picchetti, scioperi, occupazioni dei magazzini, assemblee ecc. Numerosi i dirigenti sindacali posti agli arresti domiciliari e le perquisizioni».

Lo fa sapere l’Usb che contestualmente proclama «lo sciopero generale della logistica a partire dal turno di notte odierno e per 24 ore». «La Usb è nel mirino del Ministero degli Interni e delle Procure di mezz'Italia ormai da troppo tempo. E’ quindi evidente il tentativo, questo sì criminale, di cercare di impedire che nei magazzini della logistica, nei luoghi della produzione e della commercializzazione delle merci cresca e si rafforzi il sindacato di classe, conflittuale, che non cede di un millimetro sui diritti dei lavoratori», aff erma l’Unione sindacale di base, che lancia quindi «un appello a tutte le proprie federazioni perchè attivino presidi di protesta in ogni città e sta valutando con i propri legali la controffensiva giudiziaria per smontare questo vero e proprio teorema antisindacale e le ulteriori iniziative di lotta».