Ripresa circolazione Alta velocità Firenze-Roma

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - La circolazione ferroviaria è ripresa alle ore 19 sulla linea Alta Velocità Firenze - Roma dopo lo stop, dalle 16.55, fra Chiusi e Orvieto per un incendio in prossimità dei binari. Resta per il momento ancora chiusa la linea convenzionale. Lo fa sapere Rfi che, insieme alle imprese di trasporto coinvolte, è attiva sul fronte dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. (ANSA).