Cadavere con ferite scoperto in piazzale pullman a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 20 LUG - Il corpo di un uomo è stato trovato la notte scorsa sul piazzale della stazione dei pullman di Svt a Vicenza. Il cadavere, secondo le prime informazioni, era in una posizione innaturale e presenterebbe alcune ferite, sulle quali dovrà fare chiarezza l'autopsia. Per questo non si esclude, tra le ipotesi, anche quella una morte violenta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, che stanno lavorando per dare un'identità alla vittima. (ANSA).