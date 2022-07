California, la polizia spara e uccide un afroamericano: il video

La polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso un afroamericano di 23 anni che scappava. Un video shock mostra un agente aprire il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall’auto civetta su cui si trovava. Lo riportano i media americani. Il video è diventato virale sui social network, per denunciare l'accaduto e con forti critiche verso la polizia americana.

Viral video in San Bernardino, CA, police fatally shot (9 times) 23 yo Robert Adams who was fleeing from officers. Video suggests that Adams likely had a loaded firearm in his right front pocket. But doesn’t appear that Adams fired at police. Police previously claimed a standoff. pic.twitter.com/2FDfspmks2