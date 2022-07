Madrid boccia la proposta Ue sul taglio del gas del 15%

(ANSA) - MADRID, 20 LUG - Il governo spagnolo "non appoggia" la proposta dell'Unione Europea che prevede che ogni Paese tagli volontariamente del 15% i consumi di gas: lo ha affermato in conferenza stampa Teresa Ribera, vicepremier e ministra della Transizione Ecologica, sottolineando che non è stata "chiesta precedentemente" un'opinione in merito ai Paesi membri e chiedendo "un dibattito". (ANSA).