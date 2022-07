Putin, si apre nuova era nella storia del mondo

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Una nuova era comincia nella storia del mondo", un'era in cui "soltanto gli Stati veramente sovrani potranno mostrare alti tassi di crescita". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. Per quanto riguarda la Russia, Putin ha affermato che "i meccanismi del potere devono essere resi più aperti" e il Paese "deve andare avanti, perché è inaccettabile riposarsi solo sugli allori e godere dei successi degli antenati". Putin, citato dalla Tass, parlava in un forum dell'Agenzia per le iniziative strategiche. (ANSA).