Usa: polizia spara e uccide un afroamericano in California

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - La polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso un afroamericano di 23 anni che scappava. Un video shock mostra un agente aprire il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall'auto civetta su cui si trovava. Lo riportano i media americani. Secondo la polizia, i due agenti facevano parte di un'unità specializzata che indagava su un locale dedito al gioco d'azzardo illegale. L'afroamericano stava parlando con qualcuno prima di dirigersi verso l'auto della polizia non identificata quando ha visto i due agenti scendere dalla vettura ed è scappato. Una fuga durata poco: uno degli agenti ha sparato e Robert Adams è morto poco dopo. La famiglia del ragazzo ucciso ammette che Adams lavorava nel locale di gioco d'azzardo illegale, ma accusa gli agenti di non essersi identificati. La polizia riferisce invece che i due poliziotti erano in uniforme e quindi facilmente riconoscibili e hanno cercato di impartire ordini al ragazzo prima che iniziasse a scappare. Secondo la polizia Adams era armato. L'episodio è avvenuto sabato scorso. (ANSA).