Covid: S.Marino riapre alle visite ai degenti, ma con limiti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Sono state ripristinate da oggi, 21 luglio, le visite ai degenti ricoverati a San Marino, da parte dei familiari. Lo stop era appena scattato, dal 19. "Per l'accesso - spiega l'Istituto di sicurezza sociale - è necessario indossare una mascherina Ffp2, ricordando che l'efficacia protettiva di tale dispositivo facciale filtrante è di 7/8 ore". L'accesso ai reparti di degenza (escluse le aree di isolamento Covid) è consentito giornalmente a un solo familiare per paziente ricoverato, e per un tempo massimo di 45 minuti, durante la fascia oraria mattutina compresa tra le 12 e le 13, oppure nella fascia pomeridiana compresa tra le 18 e le 19. (ANSA).