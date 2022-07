Iran richiama il suo ambasciatore in Svezia

(ANSA) - ISTANBUL, 21 LUG - L'Iran ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore a Stoccolma dopo che nei giorni scorsi un tribunale svedese ha condannato all'ergastolo l'ex funzionario iraniano Hamid Nouri per avere avuto un ruolo nell'uccisione di almeno 5000 dissidenti e prigionieri politici nel 1988 in un carcere vicino a Teheran. Lo rende noto Irna. La repubblica islamica aveva definito la sentenza "illegale" e "politicamente motivata". (ANSA).