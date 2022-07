Siccità: Anbi, Roma e Viterbo Capitali italiane della sete

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Eccezionale deficit di piogge sul Lazio con le province di Roma e Viterbo "capitali italiane della sete". E' l'allarme lanciato dall'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, in base ai dati del report settimanale che riporta come il lago di Bracciano sia sceso di 36 centimetri rispetto allo scorso anno, quello di Nemi di 96, mentre il lago di Turano cala di un centimetro al giorno. Nettamente inferiori alla media restano le portate del fiume Aniene, mentre quelle di Liri e Sacco sono ai minimi dal 2017; sono tornati sostanzialmente in linea con gli anni scorsi, invece, i livelli del Tevere. (ANSA).