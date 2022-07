Sudafrica: Banca centrale alza il tasso d'interesse al 5,5%

(ANSA) - JOHANNESBURG, 21 LUG - La Banca centrale sudafricana ha alzato oggi il tasso di interesse portandolo al 5,5 per cento, l'aumento maggiore in un decennio. La mossa - annunciata il giorno dopo che il Paese ha segnalato il record d'inflazione in 13 anni - rappresenta il quarto aumento consecutivo dei tassi, motivato da preoccupazioni per l'inflazione elevata unita alla debole crescita economica. Ieri l'ufficio statistico del Sudafrica, StatsSA, ha affermato che l'inflazione al consumo annuale è balzata al 7,4 per cento a giugno - il livello più alto dal 2009 - determinata dall'aumento dei prezzi di cibo e dei trasporti. Secondo le stime del governatore della Banca centrale sudafricana, Lesetja Kganyago, l'economia nazionale dovrebbe crescere del 2 per cento entro quest'anno, una revisione al rialzo rispetto alla previsione di maggio dell'1,7 per cento. Si tratta ancora di un calo rispetto alla crescita del 4,9 per cento registrata dal Sudafrica nel 2021 e si prevede che essa rallenterà ulteriormente all'1,3 per cento nel 2023, prima di salire all'1,5 per cento nel 2024 come da revisioni al ribasso, ha aggiunto. La Banca ha inoltre rivisto al rialzo la sua previsione di inflazione complessiva per quest'anno, stimata al 6,5 per cento. (ANSA).