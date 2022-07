Ucraina: Ue conferma quinta tranche aiuti da 500 mln euro

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - L'Ue ha confermato la quinta tranche, da 500 milioni di euro, di aiuti militari all'Ucraina: lo ha reso noto in un tweet l'Alto Rappresentante per la Politica Estera, Josep Borrell. "Ho partecipato alla riunione del Gruppo di contatto ministeriale sulla difesa dell'Ucraina. Gli Stati membri dell'Ue hanno deciso di mobilitare la quinta tranche di assistenza militare di 500 milioni di euro per sostenere ulteriormente le forze armate ucraine. L'Ue rimane concentrata e ferma nel suo sostegno all'Ucraina, insieme ai partner", ha scritto Borrell. L'accordo per la nuova tranche era stato raggiunto martedì scorso al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. "L'Europa continua ad impegnarsi per la pace e la difesa dei nostri valori - aveva commentato in un tweet il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel -. Accolgo con favore l'accordo politico sulla quinta tranche a favore dell'Ucraina nell'ambito dell'European Peace Facility. Il sostegno dell'Ue alle Forze armate ucraine ammonta ora a 2,5 miliardi di euro. L'Europa è al fianco dell'Ucraina". (ANSA).