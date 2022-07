Accusato violenza sessuale su 28 pazienti, medico condannato

(ANSA) - PARMA, 22 LUG - Per i giudici di primo grado del Tribunale di Parma è l'autore di violenza sessuale ai danni di 28 donne, sue pazienti. E' stato così condannato a 14 anni, due in più di quanto richiesto dal Pm, il dottor Gianfranco De Lorenzis, chirurgo bariatrico. Secondo i giudizi le sue visite specialistiche a ventotto pazienti, provenienti da tutta Italia, si sono trasformate in abusi sessuali. De Lorenzis, che si è sempre dichiarato innocente parlando solo di "visite accurate" dovrà anche pagare una provvisionale di oltre 300mila euro da dividere fra le parti civili. Inoltre il medico è stato interdetto dalla professione sanitaria per la durata della pena. La vicenda di De Lorenzis aveva avuto vasta eco a livello nazionale grazie ad un servizio delle trasmissione "Le iene" dove in un video realizzato con una telecamera nascosta si vede il medico molestare una paziente, in realtà era una esca del programma televisivo. "Questo processo - dichiara Roberto Mirabile, presidente dell'associazione La Caramella Buona - ha richiesto forze enormi, ma la verità era evidente ed inequivocabile. Lo squallido tentativo di denigrare le tante donne vittime, non ha trovato spazio mentre i riscontri documentali sono stati schiaccianti a carico dell'imputato". (ANSA).