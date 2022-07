Rogo Versilia: Vvf a lavoro per spegnere ultimi focolai

(ANSA) - MASSAROSA, 22 LUG - I vigili del fuoco, assieme alle altre squadre antincendio, hanno lavorato ancora tutta la notte per spegnere gli ultimi, residui focolai di incendio che sono rimasti nelle frazioni di Montigiano, Valpromaro e Chiatri, oltre a presidiare attivamente, anche per mezzo di immagini fornite dai droni, tutte le aree urbane e boscate del territorio colpito dal forte incendio. E' quanto fatto sapere dagli stessi soccorritori. Le squadre dei pompieri si sono avvicendate riducendo il numero da un centinaio a 87 unità. Sul posto le regioni coinvolte nel soccorso sono Toscana, Lombardia e Piemonte mentre stanno tornando in sede le colonne mobili dell'Emilia Romagna. Al momento sono in corso gli sganci dell'elicottero Aib della Regione Toscana che insieme alle squadre di terra, proseguiranno la bonifica delle aree. (ANSA).