Shoigu a Istanbul per firmare l'accordo sul grano

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il ministro della Difesa russo Shoigu è arrivato a Istanbul per firmare l'accordo sul grano raggiunto tra Russia, Ucraina e Onu con la mediazione della Turchia. Lo riferisce la Tass che riporta Haberturk tv. Insieme a Shoigu ci sarà il suo omologo turco Hulusi Akar mentre per l'Ucraina sarà a Istanbul il ministro delle Infrastrutture Alexander Kubrakov. Intanto finti informate citate dalla Tass riferiscono che Llaccordo sul grano ucraino che sarà firmato oggi a Istanbul riguarda la creazione di corridoi sicuri da Odessa e altri due porti sotto controllo dell'Ucraina. Si confermano così le indiscrezioni di ieri. L'intesa non prevede scorte militari per le navi che trasporteranno il grano. (ANSA).